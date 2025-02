OpenAI rechaza oferta de Elon Musk por 97,400 millones de dólares

El viernes 9 de febrero de 2025, la junta directiva de OpenAI rechazó formalmente la oferta presentada por Elon Musk y un grupo de inversores para adquirir la organización sin ánimo de lucro que controla la famosa firma de inteligencia artificial por 97,400 millones de dólares.

La propuesta, realizada el lunes 5 de febrero, sorprendió a la industria. Musk y sus inversores argumentaron que su objetivo era evitar que OpenAI se convirtiera en una empresa con fines de lucro, lo que generó controversia sobre el futuro de la organización.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want