OpenAI sorprende con Sora, la nueva “app” que convierte palabras en videos al instante

La compañía detrás de ChatGPT reveló el jueves su próximo avance en inteligencia artificial generativa: una herramienta capaz de generar videos cortos al instante en respuesta a instrucciones escritas.

Introducing Sora, our text-to-video model.



Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W



Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

Sora, el nuevo generador de videos de OpenAI, entra en un campo ya explorado por otras empresas como Google, Meta y Runway ML.

Sin embargo, la impresionante calidad de los videos producidos por OpenAI, algunos de ellos creados a partir de sugerencias de guiones proporcionadas por los usuarios en las redes sociales, dejó boquiabiertos a los espectadores y, al mismo tiempo, planteó preocupaciones sobre sus posibles implicaciones éticas y sociales.

Estos videos fueron hechos con Sora, el nuevo modelo de AI de parte de Open AI.



Videos increíblemente detallados y realistas, generados de una simple petición de texto 🤯 pic.twitter.com/4L9ztSxuha — Pato González 🦆 (@patog7) February 15, 2024

Un fotógrafo independiente asentado en Nueva Hampshire sugirió en X

Todo este video fue hecho solamente con una indicación de texto en SORA de Open AI. Nada de lo que está ahí existe.

🤯🤯🤯@OpenAI pic.twitter.com/jPDEavAtjr — Sebas González | Believe 🔺 (@yosebasgonzalez) February 15, 2024

“una sesión de cocina dirigida por una abuela influencer que enseñe a preparar ñoquis caseros en una rústica cocina rural de la Toscana con iluminación cinematográfica”.

Altman respondió poco después con un video realista que representaba lo que la sugerencia describía.

La herramienta aún no está a disposición del público, y OpenAI ha revelado poca información sobre cómo se creó. La empresa, que ha sido demandada por algunos escritores y por The New York Times por utilizar obras protegidas por derechos de autor para entrenar a ChatGPT, tampoco ha revelado qué imágenes y fuentes de video se utilizaron para entrenar a Sora. (OpenAI paga una tarifa, no divulgada, a The Associated Press por la licencia de su archivo de noticias de texto).

OpenAI, con sede en San Francisco, afirmó en su blog que está colaborando con artistas, legisladores y otros profesionales antes de hacer pública la nueva herramienta.

“Estamos trabajando con ‘equipos rojos’ —expertos en ámbitos como la desinformación, los contenidos que incitan al odio y los prejuicios— que pondrán a prueba el modelo”, explicó la empresa.

“También estamos construyendo herramientas para ayudar a detectar contenido engañoso, como un clasificador que pueda indicar cuando un video ha sido generado por Sora”.

Con información de AP.