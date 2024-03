La ‘Ouija’ del mundo moderno: riesgos de la IA en el proceso de duelo

Cuando perdemos a un ser querido, los ‘traemos a la vida’ por medio de nuestros recuerdos, aunque gracias a las nuevas tecnologías, esas memorias podrían quedar atrás.

Cada uno de sus gestos, sus particularidades y hasta formas de ser ya no se quedan sólo en fotografías o videos: ahora, con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), hasta se puede ‘hablar’ con ellos.

Hay empresas, como HereAfter o StoryFile, que venden el servicio de guardar tus memorias para que, después de morir, puedas "conversar" con tus seres queridos.

En el caso de la primera compañía, se graba tu voz, pero también tratan de copiar tu personalidad a través de una base de preguntas para que puedas interactuar de forma virtual con quienes convivieron contigo, o para que futuras generaciones puedan conocer sus raíces.

Algo similar ocurre con StoryFile: hacen más de 2 mil preguntas sobre relaciones, carrera, viajes y sabiduría de vida, para que luego un bot, mediante video, pueda contestar preguntas de las personas durante su duelo.

Si bien es una opción para mantener recuerdos y es muy humano imaginar, los usuarios de esta tecnología podrían quedar atrapados entre la realidad y la fantasía, o bien, anclarse al pasado, consideró la profesora del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana (UP), María del Carmen Guerra Arias.

"Todos quisiéramos que se nos aparecieran nuestros seres queridos y preguntarles alguna cosa difícil en nuestra vida o (decirle) 'repíteme aquello que tanto me hace falta en este momento', 'dame de tu alegría', poder vivificar esos momentos para nuestra situación actual, ¿por qué no?, pero evadir nuestra realidad para refugiarnos en el pasado, podría ser inmadurez de nuestra parte", explicó.

La especialista consideró que la tecnología puede ayudar a cerrar ciclos con ciertas personas, pero también retrasa el sentir la muerte de golpe.