Con estos tips haz la playlist ideal para toda ocasión

CIUDAD DE MÉXICO.- Ya sea que tengas en puerta un gran evento o una reunión sencilla con algunos amigos, saca al DJ que llevas dentro y prepara una playlist para momentos amenos llenos de excelente música.

Lauren Bucherie, directora de Música de Kimpton Hotels & Restaurants, comparte los siguientes tips para hacer las mejores listas posibles, que han sido publicados por la versión digital de la revista Forbes.

Conoce a tus invitados: La primera regla es conocer a tu público, a tu audiencia. El objetico es compartir música que todos puedan disfrutar. Si tienes invitados de todas las edades, mezcla algunos clásicos con éxitos más recientes. Siempre es bueno incluir esos hits de antaño que todos conocen.

Crea una vibra: No importa si estás dando una cena o eres anfitrión de una fiesta en grande, es fundamental identificar la vibra que deseas crear. Para una atmósfera más relajada donde tus invitados puedan conversar durante cocteles y botanas, mezcla jazz y versiones acústicas de melodías modernas.

Un éxito tras otro: Tus invitados disfrutarán de esas melodías o éxitos que gustan de cantar o bailar, así que olvida la pena y usa estas canciones. Después de todo, estás con gente de confianza. La variedad también es un buen aliado, “aunque debes asegurarte de no tocar géneros muy diferentes en la misma fiesta”.

Sound Check: Una grabación antigua suena diferente a una grabación reciente, pero por medio de la ecualización puedes mantener niveles de volumen similares. No debes ser un ingeniero de audio para lograrlo, ya que la mayoría de los equipos de sonido, así como smartphones y laptops, incluyen pre ecualizadores.

Si la playlist es para ti

Selecciona un género: Dale a cada género su lugar. Visto de otra forma, piensa que estás haciendo un tributo para diferentes estilos de música.

Diferentes ocasiones: Piensa también en listas para diferentes situaciones de tu vida – para hacer correr, para trabajar, para arreglarte por las mañanas, para escuchar en el auto, para meditar, para cantar cuando te bañas, etcétera.

Juega con las épocas: Que no te asuste mezclar canciones de diferentes tiempos. Es válido combinar el pasado con el presente. Después de todo, no hay una playlist perfecta y si algo no te agrada la puedes modificar posteriormente o empezar de nuevo.

Deja que tu estado de ánimo te guíe: si te sientes triste, o feliz, es un buen momento para dejar correr la emoción y transmitirla a través de una selección de canciones.