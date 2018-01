Agencia

MÉXICO.- Si eres usuario de PS4, ya sea porque te haya llegado como regalo de Navidad o porque ya la tuvieses de antes ya sea en su versión estándar o como PS4 Pro, seguramante estés disfrutando de lo lindo con sus mejores juegos, pero la consola de Sony es mucho más de lo parece a simple vista.

PlayStation 4 ofrece muchas opciones que posiblemente no sepas que tiene y para ayudarte a sacarle el máximo partido, nosotros te vamos a contar 9 cosas que quizá no sepas que puedes hacer con PS4. Pero antes, recuerda que también hay otras cosas que puedes que no sepas que hace la consola de Sony, indica HobbyConsolas en su portal.

1. Bautiza a tu PS4

Una de las opciones más curiosas que tiene PS4 es que puede cambiarse su nombre. Algo muy útil en caso de tener varias consolas PS4 en casa ya que puede ayudar a diferenciarlas sólo con encenderlas. Dentro del menú "Sistema" de PlayStation 4, busca la opción "Información del sistema" y ahí podrás ponerle cualquier nombre que se te ocurra a tu consola.

2. Ahorra tiempo al encender la consola

Si compartes tu PS4 con otros miembros de la casa y te resulta tedioso esperar a que arranque y tener que estar siempre seleccionando tu perfil para empezar a jugar, presta atención. Puedes hacer que tu PS4 se inicie siempre automáticamente con tu perfil dirigiéndote a la sección "Ajustes de acceso". Una vez allí, activa la función "Entrar en PS4 automáticamente" para omitir la pantalla de selección de usuario al encender la consola. Además, si tienes una PlayStation Camera, puedes hacer que la consola te reconozca e inicie tu perfil automáticamente al activar la función "Activar el reconocimiento facial".

3. Personaliza el menú rápido

Es posible que hayas pensado en más de una ocasión que el menú rápido de PS4 tiene demasiadas cosas o que muestra aplicaciones que nunca usas. Pues bien, la consola de Sony ofrece la posibilidad de personalizarlo para que sólo se muestre aquello que te interesa. Mantén pulsado el botón "PS" para que aparezca el menú rápido y baja hasta "Personalizar". Una vez dentro de este submenú puedes elegir qué aplicaciones mostrar en el menú rápido de PS4 y ordenarlas.

4. Cambia el tamaño de los textos

Seguro que muchas veces te has quejado porque los textos de un determinado juego son demasiado pequeños y apenas alcanzas a leerlos. PS4 ofrece la posibilidad de aumentarlos y adaptarlos a nuestro gusto. El sistema de la consola de Sony cuenta con funciones diseñadas para ayudar a los usuarios con problemas de visión y pueden configurarse dentro del menú "Accesibilidad". Ahí encontrarás opciones como "Texto más grande", "Texto en negrita", "Invertir colores" o "Contraste alto".

Además, existe la opción "Zoom", que permite ampliar un determinado sector de la pantalla al pulsar el botón "PS" y "Cuadrado" al mismo tiempo. Si haces esto, podrás desplazarte por la pantalla ampliada con el stick izquierdo y después volver al tamaño original pulsando "Círculo" para continuar jugando.

5. Configura los botones del DualShock 4

Una de las cosas más interesantes que quizá no sepas que puedes hacer con tu PS4 es la de configurar los botones del DualShock 4. Para personalizar los botones del mando de PlayStation 4 no es necesario comprar un gamepad Pro como el Nacon Revolution Pro 2. Basta con dirigirse al menú "Accesibilidad" y entrar en "Asignación de botones". Con esto, podrás redefinir todos los botones y sticks del DualShock 4 y adaptar así el mando a tu forma de jugar.

6. Comparte con un sólo click

Si eres de esos usuarios a los que les gusta compartir capturas de todo lo que está jugando, PS4 da la opción de hacerlo de una manera mucho más rápida de la establecida de serie. Para compartir capturas de pantalla con un sólo click del botón "Share" del DualShock 4, lo que tienes que hacer es dirigirte al menú de "Uso compartido y transmisiones" en la configuración de la consola y seleccionar"Capturas de pantalla fáciles". Así ya no tendrás que dejar pulsado el botón "Share"para compartir imágenes al instante. Y también podrás grabar vídeos más rápido ya que esta opción permite iniciar y parar una grabación al pulsar "Share" dos veces.

7. Recupera juegos bloqueados

Es posible que alguna vez hayas intentado abrir un juego o una aplicación pero que no lo hayas conseguido porque un pequeño candado ha aparecido en la parte inferior de su imagen en el menú de PS4. Ese candado indica que hay un problema con la licencia adquirida en PS Store, pero no es un problema importante. Para abrir el candado y poder utilizar el juego o la aplicación con normalidad, sólo hay que utilizar la opción "Restaurar las licencias" dentro del menú "Gestión de cuentas" de PlayStation 4. Así, la aplicación se sincronizará con PSN de nuevo y podrán utilizarla sin problemas.

8. Busca ayuda para conseguir trofeos

Si eres un buscatesoros y te gusta exprimir los juegos de PS4 al máximo, la consola de Sony puede ofrecerte ayuda. En caso de que exista un trofeo que se te esté atragantando, localízalo en el menú de trofeos y selecciona la función "Buscar en internet" al pulsar el botón "Share" sobre él. Así, harás que se inicie una búsqueda rápida en Google con el navegador de PS4 y podrás encontrar una guía que te ayude a conseguir ese "maldito" trofeo.

9. Escribe a tu gusto

Otra cosa que quizá no sepas que puedes hacer con PS4 es escribir de distintas maneras. Además de poder escribir seleccionando las letras con el stick o las flechas, PS4 ofrece la posibilidad de hacerlo mediante el sensor de movimiento del DualShock 4. Para ello, sólo hay que pulsar el botón "R3" (apretando el stick derecho dentro del mando) cuando el teclado virtual esté en pantalla. Así, podrás mover el mando en la dirección que quieras y pulsar "X" para seleccionar cada letra.

También puedes escribir utilizando el panel táctil de DualShock 4. si pasas el dedo sobre éste y presionas el panel cuando el cursor esté sobre una letra, la seleccionarás. Por último, siempre puedes conectar un teclado a través del puerto USB de PS4 y así escribir con él.