PlayStation Network sufre interrupción global afectando a millones de usuarios

PlayStation Network (PSN) está experimentando una interrupción global que ha dejado a millones de usuarios sin acceso a los servicios en línea, afectando tanto a los juegos multijugador como a otros servicios clave de la plataforma.

Los suscriptores de PSN reportan que ya no pueden jugar juegos en línea ni acceder al sitio web de la compañía. Al intentar conectarse, algunos usuarios reciben mensajes de error como "Se agotó el tiempo de conexión con el servidor" o "Se produjo un error".

PS Network is currently down for anyone struggling to get connected‼️ #PSN #PlayStation5 pic.twitter.com/z3dGzgK64Q