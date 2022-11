Elon Musk anunció que una nueva versión de Twitter Blue incluirá algún tipo de verificación accesible por $ 8 dólares al mes en los Estados Unidos, con el precio "ajustado por país proporcional a la paridad del poder adquisitivo".

Anunció la reorganización del servicio premium diciendo que "el actual sistema de señores y campesinos de Twitter para saber quién tiene o no una marca de verificación azul es una mierda".

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month.