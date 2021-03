Bitcoins servirán para comprar autos Tesla anuncia Elon Musk

ESTADOS UNIDOS.- CEO de Tesla, Elon Musk, dio a conocer mediante las redes sociales que será posible comprar uno de sus autos con bitcoins.

Y aclaró que los bitcoins pagados a Tesla se mantendrán como tales y no se convertirán en moneda corriente o fiduciaria.

You can now buy a Tesla with Bitcoin

El emprendedor adelantó que el pago con bitcoins estará disponible fuera de Estados Unidos a finales de este año. Musk invirtió mil 500 millones de dólares en la moneda virtual lo que disparó el valor de moneda virtual. Un vehículo Tesla puede costar entre 35 mil dólares y 125 mil dólares, esto es entre 730 mil pesos y 2 millones 600 mil pesos.

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly.



Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency.