Podrían suspender tu cuenta de Whatsapp y es real

ARGENTINA.- WhatsApp comenzó a notificar a los usuarios que se conectan a su servicio de mensajería a través de dos aplicaciones no oficiales de la suspensión temporal de sus cuentas hasta que descarguen la aplicación oficial la compañía.

El servicio de mensajería instantánea más usado en el mundo ha actualizado su página web de soporte, donde advierte sobre el uso de aplicaciones no oficiales como GB WhatsApp y WhatsApp Plus, que la compañía ha definido como "versiones no modificadas de WhatsApp" desarrolladas por terceros y que violan sus condiciones de servicio.

"WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", ha explicado la compañía en su web.

La compañía ya notifica a los usuarios que se conectan a su servicio a través de estas aplicaciones falsas, a quienes advirtió que deben descargar la app oficial, y hasta entonces ha suspendido sus cuentas de forma temporal.

Antes de realizar el cambio, la aplicación recomienda a los usuarios de GB WhatsApp y de WhastApp Plus llevar a cabo copias de seguridad de su historial de chats, de forma que este se traslade de forma completa al pasarse a la app oficial.

¿Qué hacer si bloquearon tu cuenta?

En el caso de que tu cuenta haya sido bloqueada únicamente por haber usado aplicaciones modificadas puedes recuperarla de forma sencilla, pues lo único que debes hacer es descargar la aplicación oficial y activar tu cuenta ahí.

En ese momento tu cuenta será desbloqueada y podrás usar el servicio con normalidad, sin embargo, si has sido baneado por cualquiera de las otras razones es probable que no puedas recuperar tu cuenta, o al menos será más difícil, y tendrás que ponerte en contacto con WhatsApp.

Escribe un correo electrónico a [email protected]

En el asunto del correo deberás escribir “Cuenta bloqueada”.

En el cuerpo del correo es importante incluir los siguientes datos:

Número de teléfono + código de país, por ejemplo +52 5544332211

Dispositivo que usabas cuando tu cuenta fue bloqueada, por ejemplo, iPhone X.

Descripción de lo sucedido, en caso de no saber por qué han bloqueado tu cuenta puedes preguntarlo, en caso de saber el por qué entonces debes explicar los motivos por los cuales deberían desbloquear tu cuenta de WhatsApp.

No es obligatorio hacer esto en idioma inglés, pero sería lo ideal.

Los miembros del equipo de WhatsApp revisarán tu caso y te harán saber si procede o no la recuperación de tu cuenta.