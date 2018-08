Pokémon GO está bloqueando a usuarios de Android por tramposos

Agencia

MÉXICO.- Niantic declara la guerra a los smartphones Android rooteados: Pokémon GO ha empezado a bloquear a los usuarios cuyo móvil ha sido manipulado.

De acuerdo con los datos obtenidos por el usuario NetRoller 3D, el juego de Niantic ahora utiliza sus permisos para leer el almacenamiento interno de tu Android con el objetivo de rastrear tus archivos de inicio y, en caso de identificar ficheros root, podrían banearte en Pokémon GO.

No obstante, resulta bastante común obtener un falso positivo, por lo que muchos de los jugadores a los que han empezado a banear en realidad no tienen el móvil rooteado, indica el portal Computer Hoy.

Según las pruebas que han llevado a cabo diferentes usuarios, Pokémon GO ahora analiza los archivos guardados en el almacenamiento interno de tu teléfono móvil en busca de los archivos y carpetas que habitualmente están presentes en un smartphone Android rooteado.

Por ejemplo, en las pruebas realizadas por Forbes, introdujeron manualmente en un móvil Android sin acceso root un directorio llamado MagiskManager, que se crea cuando se utiliza la herramienta Magisk que oculta el estado rooteado. Después, al arrancar Pokémon GO, el juego detectó la carpeta y mostró un mensaje que indicaba que el dispositivo no estaba autorizado para jugar.

Esta revelación ha causado un gran revuelo en Reddit, donde los usuarios afirman que es un abuso que Pokémon GO rastree los archivos personales del almacenamiento interno del móvil.

Aunque Niantic no ha comentado nada al respecto, lo más probable es que haya tomado esta determinación para garantizar la integridad del juego y prevenir que los entrenadores hagan trampas con un móvil rooteado. No obstante, ser usuario root no significa que se tenga la intención de no seguir las reglas del juego, sino que se quiere tener más libertad a la hora de alterar cualquier parámetro del terminal.