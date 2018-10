Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- El evento Ultrabonus de Pokémon GO ha sido una locura, entrenadores de todos los países se unen en grandes grupos para poder atrapar al pokémon psíquico legendario más poderoso de la primera generación, Mewtwo, pero hace unas horas sucedió algo increíble.

De acuerdo con información de La República, Brandon Tan es un jugador de Pokémon GO, que pertenece a un grupo misterioso llamado "Pokémon GO 40 club”. El entrenador tiene más de 600 millones de experiencia, la cual fue registrada el 12 de agosto del 2018. Se sabe muy poco sobre este secreto grupo, pero sus miembros son los más rankeados jugadores de 'PoGO'.

A través de su cuenta en Twitter, Brandon Tan anunció mediante un screenshot que al momento de ingresar a su cuenta de Pokémon GO, esta le mostraba este anuncio: estaba bloqueado.

@NianticLabs @NianticLabs Just got this message while feeding berries to the gym after I was done with a Mewtwo raid 🤔 May I know what is going on? Thank you. pic.twitter.com/AiLK15wOcv