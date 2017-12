¡Sorpresa!, Pokémon Crystal llegará a la Nintendo 3DS

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Si eres fan de las entregas clásicas de Pokémon, te tenemos una gran noticia. Nintendo confirmó hoy que muy pronto podrás disfrutar Pokémon Crystal en Nintendo 3DS. Al igual que los anteriores títulos de la serie, este juego estará disponible en la Virtual Console de la portátil, indica Level Up en su portal.

Como recordarás, en septiembre de este año, Pokémon Gold y Pokémon Silver también llegaron a Nintendo 3DS. Ahora, podrás completar tu colección de clásicos de Game Boy Color. Pokémon Crystal debutará el próximo 26 de enero en la eShop y podrá ser tuyo a cambio de $9.99 USD ($186.89 MXN).

Al igual que los anteriores relanzamientos, Pokémon Crystal será compatible con Pokémon Bank desde su día de lanzamiento. Por si fuera poco, también podrás intercambiar criaturas y pelear de manera inalámbrica contra otros entrenadores que jueguen las versiones mencionadas, así como Red, Blue y Yellow.

Al parecer, el juego sólo llegará a América en formato digital. En Europa y Japón tendrá un lanzamiento especial, pues el código del juego se venderá en una caja con algunos artículos extras. A continuación, te dejo el trailer de este relanzamiento y unas imágenes de los coleccionables que recibirán los jugadores japoneses:

Serebii Update: Japan to receive a special physical copy of Pokémon Crystal. Contains Cartridge Magnet, Stickers & poster https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/s17OK4HnEt