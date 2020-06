¿Por qué WhatsApp quitó el: "En Línea" y "Escribiendo"?

De nueva cuenta el servicio de mensajería más popular en México, WhatsApp, reportó problemas durante este viernes, pero ¿a qué se debió? Para conocer el origen de este desastre "tóxico" (como lo han llamado en redes sociales) debemos mirar la cuenta oficial de Wabetainfo, quien ha ido actualizando la información oficial al respecto.

Wabetainfo advierte en su sitio que la información que circulaba en Facebook y Twitter acerca de que una nueva actualización que permitiría esconder cuando un usuario esté en línea o escriba un mensaje es totalmente falsa.

En la web se nos revela que se trató de un problema con el servidor, por lo que afectó a todas las plataformas de WhatsApp, poco después se solucionó de manera remota. A continuación te dejamos la lista de los errores que se presentaron el día de hoy.

The registration and log in issue is now fixed. We're looking for other fixes now. #whatsappdown https://t.co/HkHMOv0hT4

🚨 DO NOT UNINSTALL WHATSAPP: you won't be able to log in!

We're looking for a fix from @WhatsApp