Prada y Axiom presentan innovador traje espacial para Artemis III

Axiom Space, en colaboración con la firma de moda italiana Prada, ha revelado el nuevo diseño de sus trajes espaciales AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit), que serán utilizados por los astronautas en la próxima misión Artemis III de la NASA.

Este avance marca un hito en la exploración lunar, ya que los trajes permitirán realizar caminatas de hasta ocho horas en el polo sur de la Luna, en condiciones extremas.

