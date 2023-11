Primer Ministro del Reino Unido destaca acuerdos en cumbre sobre IA

Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido, declaró recientemente que los acuerdos conseguidos en la primera Cumbre sobre Seguridad de IA "inclinarían la balanza a favor de la humanidad" en la lucha por contener los riesgos de los avances rápidos de la inteligencia artificial.

El evento se llevó a cabo en dos días de conversaciones en Bletchley Park, una antigua base de espionaje ubicada cerca de Londres.

El funcionario británico señaló que los acuerdos alcanzados durante la reunión de políticos, investigadores y líderes empresariales "muestran que contamos con la voluntad política y la capacidad para controlar esta tecnología y garantizar sus beneficios a largo plazo".

Sunak fue quien organizó la cumbre para que sirviera como un foro para que funcionarios, especialistas y empresarios del sector tecnológico tengan una mayor comprensión de la IA "fronteriza" que, según algunos científicos, amenaza la existencia misma de la humanidad.

El premier ingles aplaudió de este evento, resaltando la "Declaración Bletchley" que compromete a las naciones a abordar las principales amenazas de la inteligencia artificial.

Se trata de un acuerdo para analizar los modelos de inteligencia artificial de compañías tecnológicas antes de su lanzamiento.

Además sirve como un pacto para establecer un panel global de expertos sobre IA, inspirado en la comisión de cambio climático de la ONU.

Algunos especialistas han argumentado que los gobiernos deberían ir más lejos y más rápido en materia de supervisión.

Gran Bretaña no tiene planeada una legislación específica para regular la inteligencia artificial, a diferencia de la Unión Europea y EUA.

La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris asistió a la cumbre, donde enfatizó los pasos que ha tomado el gobierno del presidente Joe Biden para responsabilizar a las empresas tecnológicas.

La política indicó que la "acción audaz" de EU debe "inspirar e instruir a otros países".

António Guterres, secretario general de la ONU, exhortó a un esfuerzo global coordinado y comparó los riesgos de la IA con la amenaza nazi que los decodificadores británicos enfrentaron durante la guerra.

Además advirtió sobre la necesidad de trabajar con rapidez para mantener el ritmo de los impactantes avances de la IA.

Chatbots de uso general, como ChatGPT, que se han dado a conocer a lo largo del último año, han causado tanto asombro como temor por su capacidad de generar texto, audio e imágenes que se parecen mucho al trabajo humano.

El primer Ministro de Reino Unido calificó la cumbre como un éxito.

El foro fue capaz de reunir a 28 naciones, entre ellas Estados Unidos y China, para buscar un "acuerdo y responsabilidad compartida" sobre los riesgos de la IA y un plan para llevar a cabo reuniones en Corea del Sur y Francia durante el 2024.

Until this week, the world didn't have a shared understanding of the risks of AI.



So first we built a truly global consensus.



Signing the Bletchley Declaration, 28 countries and the EU have agreed a shared understanding of the risks posed by frontier AI.https://t.co/Z1e3ZQarih