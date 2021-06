Profanan con ‘Rule 34’ a la asistente inteligente de Samsung

MÉXICO.- La manera en la que controlamos nuestros dispositivos se ha ido transformando. En el pasado solo había botones y mouse, después comenzamos a utilizar nuestros dedos, pero ahora contamos con una opción más simple: la voz.

En esa área podemos mencionar a Siri de Apple, a Google Assistant y a Alexa de Amazon. Puede que no te suene mucho pero Samsung cuenta con su propia versión llamada Bixby, misma que podría ser reemplazada por Sam que, a pesar de no haber sido confirmada por la compañía, ya ha emocionado a internet.

Lo que sucedió es que una empresa llamada Lightfarm Studios publicó en Twitter varias versiones de un asistente virtual llamado Sam, diseñado para Samsung Galaxy.

A pesar de que finalmente decidió eliminar sus publicaciones, los usuarios se emocionaron con la imagen del personaje virtual que mostró el fin de semana pasado. Sin embargo, Samsung aún no se ha pronunciado al respecto por lo que no podemos confirmar que tenga planes de reemplazar a Bixby con esta nueva opción.

En la publicación, que ya fue eliminada, Lightfarm escribió:

#Sam la nueva #waifu #asistente de #Samsung es... Pues .. nada oficial.. simplemente fue publicado en #lightfarmstudios pero por mas que nos haya gustado la idea de ponerle cara.. Samsung no ha dicho nada al respecto pic.twitter.com/nXwYe9BEQi

En el mensaje no se menciona directamente a Samsung, sin embargo la agencia de marketing coreana Cheil Agency, que es una subsidiaria de la compañía de tecnología.

Lightfarm además presumió su trabajo y anunció que el personaje, aunque ya tenía una versión 2D, se sometió a un rediseño completo para volver en una versión 3D, "que es más moderna, atractiva, y también con más expresiones, diferentes poses y texturas".

Si solo era un concepto, puede que la marca surcoreana se tome en serio la posibilidad de que sea una realidad el asistente virtual Sam pues los usuarios de redes sociales reaccionaron de manera positiva, muchos se apresuraron a tomar capturas de pantalla y varias imágenes del personaje se volvieron virales.

Algunos de los comentarios en Twitter fueron:

Aunque también hubo quienes lo tomaron con más calma: "La gente se vuelve demasiado loca con Sam, el nuevo asistente de Samsung. Vamos, Samsung ni siquiera lo confirma todavía".

Bajo diversos hashtag referentes a alas AI SAM, usuarios en Twitter se dieron a la tarea de realizar ilustraciones con índole provocativo.

Samsung Sam got us like pic.twitter.com/sjUxjII6Xk