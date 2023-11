‘Q’: la amenazante competencia de ChatGPT creada por Amazon

Esta semana, la empresa estadounidense con alcance mundial Amazon, le puso los pelos de punta a ChatGPT al anunciar a ‘Q’, su propio chat inteligente empresarial, durante su conferencia anual de Servicios Web de Amazon (AWS, por sus siglas en inglés), en Las Vegas.

El lanzamiento de ChatGPT por parte de OpenAI exactamente hace un año, generó un aumento significativo en el interés del público y de las empresas por herramientas impulsadas por la inteligencia artificial.

Estas herramientas innovadoras son capaces de redactar correos electrónicos, propuestas de mercadotécnica, hasta ensayos desde cero y con cierto tipo de enfoque que el usuario decida darle.

