¿Qué es ClubHouse? La app enfocada solamente en mensajes de voz

MÉXICO.- Las redes sociales consumen gran parte del tiempo que los usuarios pasan en internet. Si bien existen varias muy famosas y consolidadas en el gusto del público como Facebook, Twitter y TikTok, hay opciones nuevas que están llamando la atención entre ellas Clubhouse, te explicamos de qué se trata.

Clubhouse es una plataforma social orientada exclusivamente al audio que se describe a sí misma como "un nuevo tipo de producto social basado en la voz que permite a la gente de todo el mundo hablar, contar historias, desarrollar ideas, profundizar en las amistades y conocer gente nueva e interesante en todo el mundo". Básicamente invita a sus usuarios a reunirse en salas virtuales para platicar entre ellos o a escuchar conversaciones en directo.

La aplicación fue creada por Paul Davidson y Rohan Seth y, en mayo de 2020, contaba con solo mil 500 usuarios en todo el mundo, actualmente tiene más de 600 mil, un número muy por debajo de los más de mil millones de usuarios activos al mes que registra Instagram, por ejemplo. Aun así, los especialistas consideran que Clubhouse vale unos 100 millones de dólares y, para su lanzamiento contó con el apoyo de la firma privada Andreessen Horowitz que la financió.

Para acceder a la app es necesario contar con un dispositivo iOS, es decir que la red social, al menos por ahora, es exclusiva para la App Store de Apple, por lo que puede descargarse desde un iPhone o un iPad.

Sin embargo, no es tan simple como una descarga. Algo que caracteriza a Clubhouse es la exclusividad por lo que solo se puede acceder a través de una invitación por parte de un usuario que ya esté registrado. Una vez adentro, podrás invitar a dos personas.

Si la descargas sin invitación solo podrás elegir y "apartar" tu nombre de usuario. Lo que podría valer la pena considerando que los creadores han manifestado sus intenciones de ampliar mucho más el alcance de su red social para que todo el mundo pueda usarla, aunque no hay detalles de cuándo podría suceder.

¿Cómo funciona Clubhouse?

La app está basada en audios que se graban directamente desde el teléfono o los auriculares. Dado que los creadores quieren fomentar la espontaneidad no puedes subir contenido previamente grabado.

La plataforma se estructura en salas que crean los usuarios a las cuales pueden invitar solo a quienes ellos decidan o dejarlas abiertas para que otros participen en la charla o solo como oyentes. Es decir que en cada sala existen dos tipos de usuarios: el stage, formado por moderadores y personas que intervienen; y el stall, donde están los usuarios que escuchan y que eventualmente pueden pedir la palabra e intervenir si el moderador acepta.

Las salas pueden ser privadas o públicas, en cuyo caso cualquier usuario puede entrar para escuchar. En cualquier momento los usuarios pueden silenciar o desbloquear el micrófono o abandonar la sala.

Además, la app pide acceso a los contactos para ayudarte a encontrar personas a las que seguir. Y también te pregunta qué temáticas te interesan, para proponerte salas de acuerdo con tus intereses. Aunque vale la pena decir que las salas públicas tienen que ser revisadas para su aprobación, por lo que no se pueden crear de manera automática.

Si te preguntas qué sucede en términos de seguridad y privacidad la regla en Clubhouse es que lo que se habla en la app no sale de ella, ello significa que el audio que envías al participar en los grupos no se graba y no se pueden almacenar en un dispositivo, todo el contenido solo se almacena durante el lapso de tiempo en el que la sala está activa.

Una de las razones por las cuales la app está ganando atención es que algunos famosos la están usando entre ellos Drake, Oprah Winfrey, Ashton Kutcher y Elon Musk que reunió a más de 5 mil participantes en una sala en donde dio su opinión sobre temas como el Bitcoin, la llegada de humanos a Marte, educación, Tesla, vacunas y hasta de extraterrestres.

