¿Qué pasa con Instagram? La nueva actualización causa polémica

Instagram no deja de sorprender a los usuarios pues recientemente ha anunciado una nueva actualización que podría resultarte bien o mal dependiendo de la manera en la que utilizas la aplicación.

El feed cronológico está de vuelta, pues el 8 de diciembre el equipo de Instagram Comms publicó en su Twitter que regresarán esta polémica función después de 5 años.

We want to be clear that we’re creating new options — providing people with more choices so they can decide what works best for them — not switching everyone back to a chronological feed. You can expect more on this early next year!