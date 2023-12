Qustodio: el software de control parental que los padres quieren conocer

Internet es, sin duda, una fuente inagotable de información interesante, además de una enorme red que conecta a todos los individuos de la sociedad globalizada. Casi cualquier cosa que queramos saber o que deseemos adquirir podremos encontrarla en la red. No se puede negar, pues, que se trata de un recurso de máxima importancia en nuestros días y que ha proporcionado innumerables ventajas a la actividad humana. De hecho, los grandes hitos del proceso moderno de digitalización se han conseguido gracias a las posibilidades de conexión. No obstante, la apertura de los usuarios a esta gran comunidad también ha permitido la introducción en internet de contenido no siempre apropiado para ciertos sectores, como los menores de edad.

Desafortunadamente, no son pocas las noticias que llegan de todas partes del mundo en el que grupos de menores sufren las consecuencias del mal uso de internet, especialmente los más pequeños. Y es que no es difícil dar en la red con material sensible en el que aparezcan escenas de sexo y violencia que puedan atentar contra la integridad mental de los menores de edad. Frente a esta situación, los padres cada día sienten más la necesidad de proteger a sus hijos de estas agresiones, incluso cuando no son pocas las ocasiones en que los jóvenes (en especial los adolescentes) van al encuentro de este contenido, como en el caso de la pornografía. Poder ejercer un control sobre el uso de internet y del móvil en los menores se vuelve cada vez más importante.

Por suerte para los responsables, la tecnología nos ha proporcionado softwares para ejercer control parental en los dispositivos digitales. En este artículo, en el que pretendemos llegar hacia todo ese grupo de padres, docentes y tutores que quieren aprender a proteger a los menores de los peligros de la red, presentaremos una solución eficiente a este hándicap. Para ello, presentaremos Qustodio, un software de control parental conocido y probado por miles de usuarios. Explicaremos cómo funciona, cuáles son sus características y sus pros y contras. Hablaremos también Famisafe, una alternativa real para ejercer, como Qustodio, control parental de calidad. Veremos cómo sus características y ventajas lo convierten en una herramienta extraordinaria.

Así es Qustodio

Desde hace varios años los padres vienen demandando herramientas para poder alejar a sus hijos de los peligros de la red. Qustodio, el software del que trataremos ahora, fue una de las soluciones y se ha convertido actualmente en una garantía de seguridad que funciona ya en más de 4 millones de dispositivos. Y es que ejercer control parental no es, en contra de lo que se pueda pensar, una actividad de espionaje paternofilial, sino un proceso de cuidado con el que guiar, educar y proteger a los menores al establecer contacto con internet y los dispositivos conectados a la red. Eso, precisamente, es lo que pretende este software, por lo que todas las funciones que veremos a continuación están destinadas a entender con Qustodio cómo funciona y se aplica un control parental de calidad.

En cuanto a la seguridad en los dispositivos, Qustodio proporciona un filtro de información que impide a los dispositivos vinculados a menores mostrar resultados de la búsqueda que puedan facilitar el acceso a contenido delicado. Ni imágenes, ni artículos, ni webs, ni vídeos ni canciones que atenten contra su integridad mental aparecerán, por lo que podremos estar seguros de que no corren ese peligro. Igualmente se puede establecer un bloqueo de juegos y aplicaciones que no cumplan con los requisitos establecidos por los rangos de edad que se fijan con el control parental.

Otro de los problemas de internet y los dispositivos digitales es el riesgo de adicción. Para evitar esos comportamientos obsesivos, Qustodio facilita a los padres un control de tiempo. El dispositivo principal podrá fijar un límite de minutos que el dispositivo del menor podrá usar el móvil. Igualmente, cuando creamos que nuestro hijo ya ha navegado suficiente por la red, se puede pausar el internet y cortar la conexión. Es, sin duda, una de las herramientas más valiosas para combatir un fenómeno tan peligroso como la ludopatía infantil y la ciberdependencia. Además, podremos acceder a un informe mensual de actividad para revisar aquellas actividades que hayamos podido pasar por alto.

La geolocalización es otra de las funciones mejor valoradas. Podremos saber en cada momento dónde está nuestro hijo, aunque no se deba usar como una herramienta de espionaje, sino de control.

En su contra debemos decir que algunas de las posibilidades de la aplicación están reservadas a la versión Complete. La alerta sobre sitios guardados, el límite de tiempo a aplicaciones y juegos o la alerta de sitios web no está disponible para la versión Basic. Igualmente, funciones como el botón del pánico sólo está disponible para Android.

Es compatible con Andorid, iOS, Windows y MAC.

Famisafe: la alternativa para un control parental eficaz

Qustodio: el software de control parental / (Foto: Cortesía)

Si bien es cierto que Qustodio es uno de los softwares más conocidos por los usuarios, existen otras opciones más potentes. Ese es el caso de Famisafe. Esta aplicación ha sido desarrollada por la prestigiosa marca informática Wondershare para dar respuesta a los nuevos retos y las recientes dificultades que aparecen en el momento de aplicar el control parental. Los jóvenes de ahora son nativos digitales y, por tanto, capaces de saltar muchas barreras. Es necesario, pues, un software capaz de poner obstáculos reales al contenido no apropiado que pueda llegar hasta los menores.

Famisafe no sólo presenta nuevas funciones que no están disponibles en otros programas, sino que mejora las herramientas comunes que comparten estos softwares. El filtro de búsqueda y la búsqueda segura son propios de estos programas, pero en Famisafe aplica también su filtro a plataformas como YouTube y repositorios parecidos. Uno de los grandes éxitos de esta aplicación es la alta capacidad de detección de contenido inapropiado, que puede matizarse incluso en función de la edad del usuario al que está vinculado el dispositivo. Por otro lado, el filtrado de Famisafe no está presente sólo en la red, sino también en todo el dispositivo. Si nuestro hijo recibe contenido inadecuado desde una fuente offline, el software bloqueará el acceso a ese contenido y evitará que pueda ser visualizado por el menor. Esto es posible gracias a la incorporación de IA en su programación, que potencia sus habilidades.

Qustodio: el software de control parental / (Foto: Cortesía)

En cuanto al uso del dispositivo, Famisafe permite a los padres establecer límites de tiempo en internet y las aplicaciones; esto sin necesidad de pagar un suplemento, sino como función integrada en la versión general del software. Podremos controlar qué aplicaciones descargar los menores y cuánto tiempo pasan en ellas. Después de todo, es una forma de guiar su actividad de una manera sana y evitando el ya mencionado problema de las adicciones. Incluso si una aplicación ha sido descargada antes de la instalación de Famisafe, el programa rastrea todo el dispositivo en busca de aquellas que no cumplan con los requisitos y las bloquea para impedir su acceso.

Para la etapa adolescente, Famisafe presenta sus funciones de geolocalización. Además de poder rastrear los movimientos de nuestros hijos en tiempo real, podremos obtener un historial de ubicaciones para aquellos momentos en los que no podamos estar pendientes. Será una forma de estar seguros de dónde están sin necesidad de contactar con ellos constantemente y trasladar sensación de persecución. Incluso para los mayores de edad, Famisafe permite un historial de conducción que informa de las rutas que ha hecho el usuario con el coche.

En líneas generales, este software de Wondershare reúne no sólo mejora las funciones tradicionales de las aplicaciones de control parental, sino que presenta nuevas capacidades que vienen a elevar a un nivel superior las posibilidades de los padres en la prevención de peligros provenientes de la red.

Actualmente se puede descargar de manera totalmente gratuita desde la web oficial. Es compatible con los sistemas operativos móviles Android e iOS, así como con los sistemas de PC Windows y MAC.

Conclusión

Ejercer control parental es crucial en nuestros días para alejar a nuestros hijos de los peligros que existen en la red. Esto sin privarlos de las muchas ventajas que nos ofrece la conectividad globalizada. Afortunadamente, la tecnología no ha proporcionado igualmente herramientas de defensa como los software de ciberseguridad como Qustodio. Sus funciones de filtrado, detección de contenido inadecuado, limitación temporal de uso de red y aplicaciones son imprescindibles para que podamos activar un proceso educativo eficiente sobre el uso de dispositivos e internet en nuestros hijos.

No podemos obviar la mención a Famisafe. Podemos considerarlo actualmente uno de los programas más potentes y recurrentes en materia de control parental. Millones de usuarios ya confían en sus capacidades para mantener el material sexual, violento e inapropiado general fuera del alcance de los menores. Además, sus herramientas de control avanzadas, como las que se sirven de la IA, están disponibles en la versión convencional de Famisafe, por lo que no será necesario un suplemento económico. Su compatibilidad con los principales sistemas operativos de móvil y PC son, igualmente, un punto favorable de esta aplicación con la que la educación digital de nuestros hijos será mucho más fácil y segura.