ReelShort: el éxito de las telenovelas en formato para celular

La productora Albee Zhang recibió una oferta tentadora para producir películas ‘cursis’ en formato para celulares, pero lo rechazó.

Las ofertas siguieron llegando a su correo hasta que finalmente aceptó al darse cuenta que esta podría ser una nueva forma rentable de contar historias.

Desde hace varios meses, ha producido historias para varias aplicaciones de contenido innovador dirigido a mujeres.

El jugador más importante en este nuevo género es ReelShort, una aplicación que ofrece contenido melodramático en episodios de un minuto filmados verticalmente y espera llevar a los Estados Unidos una fórmula exitosa establecida en el extranjero, enganchando a millones de personas con su contenido de formato corto.

ReelShort es propiedad de Crazy Maple Studio, una empresa del norte de California que cuenta con el respaldo de la editorial digital COL Group, con sede en Beijing.

Los títulos de ReelShort incluyen The Double Life of My Billionaire Husband, I Got Married Without You y Bound by Vendetta: Sleeping With the Enemy.

Los programas tienen fórmula: las tramas incluyen romance y venganza, los personajes son arquetípicos y los diálogos son simples.

El género extremadamente corto se hizo popular en la región de Asia y el Pacífico durante la pandemia, y Joey Jia, director ejecutivo de Crazy Maple Studio, se dio cuenta.

ReelShort tiene como objetivo enganchar a la gente lo más rápido posible, y gran parte de la acción ocurre en los primeros episodios súper cortos.

“Este es un modelo de pago por uso” , dijo Jia. “Si la gente está confundida por la historia, se van”.

El costo de crear estas historias es relativamente bajo, 300 mil dólares o menos, según Crazy Maple Studios.

Los equipos son pequeños y en parte están formados por recién graduados en cine en Los Ángeles, según los actores que trabajaron en las producciones.

Los espectadores pueden ver docenas de episodios de un minuto en ReelShort de forma gratuita a través de múltiples plataformas, incluidas YouTube y TikTok. Pero en algún momento, deben pagar o ver anuncios para desbloquear episodios posteriores.

En Estados Unidos, ReelShort está intentando tener éxito donde fracasó la empresa de contenidos de formato corto Quibi, la cual se lanzó a principios de 2020 y cerró ese mismo año, en parte debido a lo que su fundador Jeffrey Katzenberg llamó un mal momento: la aplicación ofrecía videos de noticias y entretenimiento de cinco a 10 minutos para personas en movimiento, justo cuando la gente dejaba de desplazarse debido a la pandemia.

Y mientras Quibi se centró en contenido más intelectual con estrellas de primer nivel, ReelShort está haciendo lo contrario: le está dando a la gente tramas jugosas, desde hombres lobo hasta madrastras malvadas y maridos multimillonarios secretos.

"Para crear una aplicación móvil exitosa, es necesario conocer a su audiencia principal. Y ese público son mujeres amantes de las telenovelas" , afirmó Jia.

Jia dijo que no estaba tratando de competir con transmisores como Netflix. Si puedes sentarte en tu sofá durante unas horas, probablemente ReelShort no sea la aplicación que estás abriendo. Es para esos momentos intermedios: en una parada de autobús, en el baño.

"Estamos utilizando un modelo de negocio muy diferente y atendiendo en un momento diferente", dijo Jia.

En total, más de 7 millones de personas descargaron ReelShort en Estados Unidos en 2023, en teléfonos Apple y Android combinados, según data.ai.

El año pasado, se registraron más de 24 millones de descargas a nivel mundial.

Kasey Esser, un actor radicado en Los Ángeles que ha trabajado en programas cortos para ReelShort y otras aplicaciones, describió el formato como la telenovela de esta generación e hizo una comparación con canales con contenido hecho para televisión, como Hallmark.

"La gente sabe exactamente la historia que van a recibir, pero aun así la verán" , dijo Esser.

Con información de Reforma