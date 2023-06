Renuncia directiva de seguridad Twitter tras quejas de Musk

La directiva encargada de la seguridad y manejo de contenido en Twitter ha abandonado la empresa. Esto se produce poco después de que Elon Musk, el propietario de la compañía, expresara públicamente su insatisfacción con la gestión de los mensajes relacionados con temas transgénero.

Ella Irwin, quien ocupaba el cargo de jefa de Confianza y Seguridad en Twitter, confirmó su renuncia a través de un par de tuits el viernes por la noche. Aunque no especificó las razones de su partida, se cree que la renuncia está relacionada con las críticas de Musk sobre la gestión de tuits acerca de un documental producido por una empresa conservadora que cuestiona el tratamiento médico transgénero en menores.

Las quejas de Musk surgieron a raíz de los comentarios de Jeremy Boreing, co-director ejecutivo de Daily Wire.

Boreing denunció a través de tuits y retuits de comentaristas conservadores que Twitter estaba suprimiendo el documental, etiquetándolo como discurso de odio y excluyéndolo de las listas de temas de tendencia en la plataforma.

Boreing mencionó que Twitter canceló un acuerdo para estrenar gratuitamente el documental titulado "What is a Woman?" (¿Qué es una mujer?) debido a dos supuestos errores relacionados con el uso incorrecto de género.

Según las normas de Twitter, está prohibido referirse intencionalmente a individuos transgénero utilizando el género o nombre equivocado.

En respuesta a las quejas de Boreing, Musk afirmó que el no utilizar los pronombres preferidos de alguien puede considerarse como una grosería, pero no viola ninguna ley. Afirmó que fue un error de Twitter y que definitivamente está permitido.

Por su parte, Irwin tuiteó el viernes que "una o dos personas advirtieron" sobre su salida de la empresa y que había especulaciones sobre si fue despedida o renunció. Sin embargo, posteriormente aclaró que estaba bromeando al respecto.

Just kidding folks. 😂 There’s no thread. In all seriousness, I did resign but this has been a once in a lifetime experience and I’m so thankful to have worked with this amazing team of passionate, creative and hardworking people. Will be cheering you all and Twitter as you go!