Reseña Apple Vision Pro: lo innovador está la interacción

Apple Vision Pro, las gafas inmersivas concebidas por Apple, generó opiniones a favor y en contra pero una cosa es cierta: cambiará la forma en que las personas trabajan, colaboran, se conectan, reviven recuerdos y se entretienen.

Una de las claves para el futuro del dispositivo lo aporta un artículo de la revista Time. En el análisis, se menciona que probablemente tomará alrededor de cinco años para que el headset de Apple se convierta en una herramienta de uso masivo, tiempo que le tomó al Apple Watch alcanzar la popularidad.

Otro punto que decidirá el rumbo es el interés de los desarrolladores en crear productos que la gente encuentre útil, de lo contrario será un objeto que Apple puso mucho de su marca, pero nunca despegó.

Las primeras reseñas han sido positivas debido a que Apple cumplió las promesas que mostró durante la presentación del artículo, como la capacidad de interactuar con las aplicaciones sin el uso de controles físicos, o bien la posibilidad de sumergirte en una película con la mayor calidad posible.

Nilay Patel, editor en jefe en The Verge, uno de los medios de tecnología más influyentes en Estados Unidos, concluyó que el Vision Pro es un producto asombroso por la increíble calidad que ofrecen las pantallas micro OLED instaladas en el interior, también remarcó el trabajo en ingeniería para ver el mundo real gracias a las cámaras instaladas en el exterior:

Scott Stein, un experimentado reseñador de CNET, otro medio especializado en tecnología, también resaltó las diminutas pantallas que entregan una calidad cercana a la resolución 4K, gracias a los colores vívidos y expresivos, además del alto rango dinámico en las imágenes (HDR).

