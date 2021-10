Revive SMS tras falla de Facebook, Instagram y WhatsApp

Este lunes colapsó el servicio de Facebook, WhatsApp e Instagram, por lo que millones de usuarios volvieron al SMS, incluso a las llamadas por teléfono o aplicaciones alternativas como Telegram, Twitter y Discord, lo más atrevidos están usando Tinder .

Un SMS (Short Message Service) son mensajes de texto puro solamente.

Mientras que los mensajes que normalmente enviamos por WhatsApp y otras redes sociales son MMS (Multimedia Message Service), como su nombre lo indica, mensajes multimedia que permiten, además de texto y emoticones, el envío de íconos animados, imágenes y sonidos dentro del mensaje.

Tras la caída, Twitter lanzó un mensaje saludando a todos los usuarios que llegaron o volvieron a su red: "Hola literalmente a todos".

5xx server error en WhatsApp, Facebook e Instagram

Alrededor de las 10:30 de este lunes WhatsApp, Facebook e Instagram sufrieron una caída a nivel mundial y aunque emitieron mensajes en Twitter, no se dejó claro las causas ni el tiempo en que quedará restablecido el servicio.

Usuarios de los servicios de WhatsApp, Facebook e Instagram indicaron en Twitter que marcaban error, la mayoría de las veces con la leyenda 5xx server error, estos errores aparecen cuando el servidor del sitio web no cumple con las solicitudes y, por lo tanto, el sitio web no puede mostrar los datos solicitados.

WhatsApp y Facebook publicaron mensajes en Twitter para disculparse por los inconvenientes de las fallas; sin embargo, no informaron de las causas de la caída en sus plataformas.

We’re aware that some people are having trouble accessing Facebook app. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.