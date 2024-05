¡Roaring Kitty está de regreso! Acciones de GameStop se disparan hasta 110%

Las acciones de GameStop subieron dramáticamente este lunes después de que "Roaring Kitty", el hombre que inspiró el épico apretón corto de 2021, publicara en línea por primera vez en aproximadamente tres años.

La publicación, una imagen en X de un videojuego inclinado hacia adelante en su silla como para indicar que se está tomando el juego en serio, marcó la primera publicación de Roaring Kitty en la plataforma, o en Reddit, desde 2021. La publicación ha obtenido 63 mil me gusta en 13 horas.

GameStop subió por última vez un 70 por ciento, después de dispararse hasta un 110 por ciento. El comercio con GameStop se detuvo varias veces debido a la volatilidad. AMC, otra acción de memes, subió un 22 por ciento, mientras que Reddit cotizó con un alza de 13 por ciento.

Roaring Kitty, cuyo nombre legal es Keith Gill, es un ex comercializador de Massachusetts Mutual Life Insurance. También conocido como DeepF, Gill atrajo a un ejército de comerciantes diarios que se animaron unos a otros y acumularon acciones de videojuegos tradicionales y opciones de compra de GameStop, entre 2020 y 2021.

El frenesí de las "acciones meme" involucró a inversionistas individuales que apuntaban a vendedores en corto y fondos de cobertura que eran pesimistas sobre las perspectivas de GameStop y otras empresas, obligándolos a cubrir sus posiciones cortas y hacer subir el precio de las acciones objetivo.

Actualmente, la posición corta en acciones de GameStop asciende a más del 24 por ciento de todas sus acciones que están libremente disponibles para negociar, también conocida como float.

El modelo era el fondo de cobertura Melvin Capital, que estaba muy en corto en GameStop y se convirtió en el objetivo del ejército de comerciantes aficionados, sufriendo enormes pérdidas que llevaron a Citadel de Ken Griffin, así como a Point72, a respaldar las finanzas de Melvin con cerca de 3 mil millones de dólares en apoyo.

