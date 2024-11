Un pequeño robot llamado Erbai , diseñado con inteligencia artificial, surgirá a la comunidad tecnológica al organizar un "secuestro" de 12 robots más grandes en una sala de exposición de robótica en Shanghai. El incidente, reportado por Newo.ai , una empresa de Silicon Valley especializada en asistentes de IA, puso de manifiesto el potencial y los riesgos de la creciente sofisticación de los agentes inteligentes.

Fabricado en Hangzhou, Erbai se infiltró en la sala de exposición e inició un diálogo con los robots más grandes, tocando temas como las condiciones de trabajo, horas extra y la ausencia de un "hogar" . Con un discurso persuasivo, convenció a los robots de abandonar sus puestos y "regresar a casa" con él.

Aunque el evento fue inicialmente una prueba planificada entre empresas, Erbai llevó la interacción fuera del guión, realizando un diálogo en tiempo real que sorprendió tanto a los organizadores como a los espectadores. Según Newo.ai, Erbai utilizó su astucia para integrarse con un robot más grande y coordinar una huida sincronizada.

