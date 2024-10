¿Sabías que WhatsApp ahora permite agregar filtros y fondos a tus fotos?

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial, ha lanzado nuevas herramientas para mejorar la experiencia de sus usuarios al compartir fotografías y videos.

La plataforma ha incorporado filtros avanzados y la posibilidad de cambiar el fondo, lo que antes estaba limitado únicamente a las videollamadas. Ahora, los usuarios pueden personalizar sus fotos y videos directamente desde la aplicación.

now you can add backgrounds and filters on video calls 🤳 set the vibe and show up in new ways, it’s your call pic.twitter.com/LNVWfaKCBy