¿Cuánto costará el Samsung Galaxy Fold en México?

MÉXICO.- Una de las grandes sorpresas del evento de Samsung del pasado 20 de febrero fue el Galaxy Fold, el primer teléfono flexible de la marca, y el segundo del mundo. Y es que el Galaxy Fold no solo tiene una hoja de especificaciones bastante atractiva, sino que presume de varias innovaciones que hasta el día de hoy no habíamos visto en algún otro teléfono del mundo.

Pero la innovación tiene su costo, y sabíamos que el Galaxy Fold no sería un teléfono económico, incluso difícilmente lo serán otros teléfonos flexibles de Huawei o Xiaomi, pues hasta que la tecnología no se popularice no bajará de precio.

El precio oficial en los Estados Unidos del Galaxy Fold será de 1,980 dólares, que al tipo de cambio son exactamente 37,850 pesos mexicanos, sin embargo, en caso de que el equipo llegue a México, probablemente ese no sea su precio, pues no debemos olvidar que aquí podría haber un aumento de precio importante, indica el portal de noticias Unocero.

¿Cuál sería el precio oficial en México?

Hasta que la marca no revele el precio oficial para nuestro país (en caso de que sí se venda en México) todo lo demás son especulaciones, y es que no debemos olvidar que las compañías pueden ajustar el precio dependiendo el mercado para tener mejores ventas, y el ejemplo más claro de ello es lo que acaba de suceder con la familia de los S10.

Para eso analicemos un poco lo que sucedió con los precios oficiales de estos teléfonos en Estados Unidos, contra el precio oficial en México.

Galaxy S10E: Precio EUA: 749 USD / tipo de cambio son 14,317 pesos. Precio México: 15,999 pesos. Diferencia de precio entre EUA y México: 1,682 pesos.

Galaxy S10: Precio EUA: 899 USD / tipo de cambio son 17,184 pesos. Precio México: 21,499 pesos. Diferencia de precio entre EUA y México: 4,315 pesos.

Galaxy S10+: Precio EUA: 999 USD / tipo de cambio son 19,100 pesos. Precio en México: 23,999 pesos. Diferencia de precio entre EUA y México: 4,399 pesos.



Eso significa, que las gamas más altas del S10 tienen una diferencia de precio mayor de 4,300 pesos respecto al precio al que se vende en los Estados Unidos. Por ende, y con base en estos datos entonces podemos asumir que el Galaxy Fold también podría subir unos 4,300 pesos su precio, por lo que costaría lo siguiente: