Samsung planea eliminar un elemento importante del Galaxy S10

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El notch ha sido uno de los elementos más polémicos en los smartphones desde su aparición con el Essential Phone en 2017, y con su popularización después de la presencia de este elemento en el iPhone X, donde muchos fabricantes han optado por incluirlo en sus diseños, sin embargo, hay una marca en particular que no lo usa, y parece que eso será lo último que hará mientras exista.

Así es, hablamos de Samsung, una firma que ya explicamos el porqué no usará el notch en sus dispositivos, y la cual tiene un plan para “matarlos”, y todo este plan podríamos verlo implementado en los próximos dispositivos de la familia Galaxy S10, indica el portal de noticias Unocero en su sitio web.

También te puede interesar: ¡Ya es legal comprar un 'Roku' en México!

Ya había una patente de Samsung que hablaba sobre la intención de la compañía en esconder la cámara bajo la pantalla, sin embargo, el hecho de que exista una patente nunca es garantía de que esta tecnología se vaya a usar, a veces es para que la competencia no use este tipo de ideas en nuevos teléfonos.

Sin embargo, según reporta Samsung Mobile News, Samsung ya tiene prototipos de teléfonos funcionales con esta tecnología, los cuales tienen la cámara debajo de la pantalla, como se puede ver en la siguiente fotografía tomada a una presentación de la compañía.

#Samsung is working on a new technology trying to hide the front camera underneath the display. My sources told me that there are just a hand full of prototypes using this technology. I don't think we'll see this feature in retail phones until 2020, but who knows 🤷🏽‍♂️