El futuro está cerca: Samsung Galaxy S24 se estrena el 17 de enero

La empresa surcoreana Samsung, ha revelado que el 17 de enero de 2024 marcará el tan esperado lanzamiento de la última generación de su serie insignia Galaxy S24.

Dentro de esta nueva familia, los modelos destacados incluyen el potente Galaxy S24 Ultra, el elegante Galaxy S24 Plus y el versátil Galaxy S24.

El renombrado gigante de tecnología tiene previsto llevar a cabo el primer Galaxy Unpacked de 2024 en San José, California.

Durante este evento anual, se presentarán de manera oficial los últimos dispositivos de gama alta que prometen definir las tendencias tecnológicas del año.

Samsung presentó un breve video que destaca la integración de funciones adicionales impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) a través de la plataforma Galaxy AI.

La IA generativa en celulares es relativamente nueva en la industria; el año pasado, Qualcomm incorporó en el chip Snapdragon 8 Gen 2 generación de imágenes a partir de instrucciones (prompts), sin necesidad de usar internet.

El evento se transmitirá en vivo en el sitio samsung.com, Samsung Newsroom y el canal de YouTube de Samsung a partir de las 12:00 p.m. hora del Centro de México.

Who’s ready for a new era of mobile?! #SamsungUnpacked is going to be epic. Don’t miss out.



❤️ to follow along for a never-before-seen debut. pic.twitter.com/EImcAXmq6s