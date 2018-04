Samsung gana $100 dólares por cada iPhone X vendido

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Apple va a seguir dependiendo de Samsung para fabricar los iPhone, al menos de momento. Si la compañía estadounidense quiere fabricar móviles con pantallas OLED de máxima calidad, tiene dos suministradores a mano: por un lado LG y por el otro su mayor enemigo ahora mismo. De ahí que intentasen repartir los pedidos entre ambas para no dar ventaja competitiva a ninguna de las dos, indica el portal Hipertextual en su sitio web.

No obstante, la apuesta por dividir en dos el suministro de pantalla no le ha salido nada bien a Apple. LG no ha conseguido proporcionar paneles OLED de la suficiente calidad y en suficiente cantidad, así que Apple se ha quedado compuesta y dependiendo totalmente de Samsung para sacar adelante las próximas generaciones de iPhone.

No hay que olvidar que para Samsung los móviles de Apple son casi más rentables que los suyos, y es que se llevan unos 100 euros por cada iPhone X vendido, y eso que son la competencia. Por eso en Cupertino tienen tanto interés en dejar de reforzarles, e incluso tienen un laboratorio secreto para desarrollar pantallas microLED, aunque no estarán ni a corto ni a medio plazo.

Crear paneles de alta definición y con un bajo consumo energético como los OLED no es nada barato, de ahí que Samsung y LG tengan un oligopolio muy bien asentado.

Por eso mientras sean los paneles OLED lo mejor que hay disponible en el mercado, a Apple no le va a quedar más que pasar por caja y hacer pedidos millonarios a la firma coreana, que poco a poco va reforzando su presencia en más sectores. No sólo está liderando el sector móvil en muchos países sino que cuenta con importante presencia en otros muy boyantes como el de la Smart Home y los electrodomésticos conectados.

Los nuevos iPhone están a la espera

Apple trabaja en la nueva generación de iPhone para 2018, los primeros de los cuales dicen que saldrán a la venta antes del verano. No sabemos qué modelos serán ni qué características, aunque es casi seguro que algunos de estos modelos equiparán pantalla OLED.

Una vez más, cuando la compañía californiana anuncie sus dispositivos, el dinero volverá a resonar en la caja de Samsung.