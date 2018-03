El Samsung S9 no logra vencer al iPhone X en potencia

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El Galaxy S9 Plus con el procesador Exynos 9810 fabricado por Samsung quizá sea poderoso, pero no tan poderoso como para vencer a su principal rival, indica el portal CNET en su sitio web.

Esta semana, el sitio especializado en rendimiento AnandTech publicó los primeros resultados de sus pruebas de rendimiento y desempeño con las joyas de Samsung. El sitio concluye que los hallazgos son "extraños", pues el procesador Exynos 9810 de Samsung no ofrece el suficiente poder de procesamiento como para superar al iPhone X y en algunos casos ni para superar al iPhone 7.

En las pruebas de rendimiento que AnandTech compara el S9 Plus usando el procesador Exynos 9810, el procesador A11 del iPhone X y del iPhone 8 Plus vence sobradamente al de Samsung. En tres pruebas de AnandTech, el S9 Plus no puede superar siquiera los resultados del iPhone 7, un teléfono lanzado en 2016.

Un portavoz de Samsung dijo a AnandTech que los celulares prestados durante MWC tienen un software especial que afecta su desempeño, pero el sitio toma el comentario con dudas, pues no puede creer que un software pueda entorpecer de tal manera el desempeño. AnandTech dice que de no ser culpa del firmware especial para el evento, el desempeño del celular será una decepción.

Previo al lanzamiento del teléfono hace unos días en el marco del MWC 2018, ya se habían filtrado en diciembre pruebas de rendimiento del Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus, en las cuales los celulares de Samsung tampoco superaban los resultados del iPhone X. En esa ocasión las pruebas de rendimiento eran de la versión con el chip Snapdragon 845 de Qualcomm.

Samsung vende dos diferentes modelos de su Galaxy S9, dependiendo el procesador. En algunas regiones, como Corea del Sur, Samsung vende el modelo con el Exynos y se guarda el modelo con Snapdragon para el resto del mundo.