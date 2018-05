El próximo Samsung Galaxy podría tener tres... ¡¿Pantallas?!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Algunos informes filtrados sugieren que el próximo dispositivo de Samsung podría revolucionar el mercado de los celulares. En ese sentido, medios coreanos juegan con la posibilidad que el próximo equipo, posiblemente bautizado como Galaxy X, incorpore tres pantallas OLED plegables que al ser repartidas creen una sola pantalla grande, como explica Forbes.

El mismo medio sugiere que vendría con 2 pantallas de 3,5 pulgadas que al juntarse formarían una pantalla casi igual a la del iPad mini de Apple. Además, la tercera pantalla también sería de 3,5 pulgadas y vendría plegada en la parte de atrás.

La preocupación de algunos expertos es el tamaño del celular, pues podría tratarse de un equipo excesivamente largo, ancho o ambas. El medio se encarga de refutar esto, pues el diseño podría ser mucho más compacto de lo que parece, indica el portal de noticias Pulzo en su sitio web.

A este respecto, se podría saber algo de información en junio cuando se supone que tendrían diseños finales.

