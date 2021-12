Se acabó espíar el estado en línea de un usuario en WhatsApp

WhatsApp ha implementado nuevas medidas para evitar que sus contactos que no tengamos agregados o desconocidos con lo que nunca hemos chateado puedan conocer si estamos en línea.

De acuerdo con Xataka, esta nueva función de privacidad de WhatsApp también afecta a páginas que permiten conocer si un número están en línea o no y lo mejor es que no tendremos que activarla, ya que la aplicación la está implementando de forma automática.

Este cambio afecta principalmente a aquellos que tienen nuestro número de celular, pero no nos tienen agregados como contactos (ni nosotros a ellos).

Es decir, si alguien quería consultar si un contacto estaba online desde apps y webs, tales como WaTools, WaCheck o ChatWatch ya no podrán hacerlo

It’s a new security feature. Got this reply from support today. If the person has not got your number in their contacts, or you haven’t sent one message between you, last seen/online is no longer visible. pic.twitter.com/qLPtC6rPOA