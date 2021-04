Se filtran datos de millones de cuentas de Facebook ¿cómo saber si esta la mía?

Números de teléfono y datos personales de más de 533 millones de usuarios de Facebook fueron publicados de forma gratuita en un sitio web para hackers.

Business Insider fue el primer medio en informar sobre la disponibilidad de esos datos. Según la publicación, el conjunto de información abarca 106 países e incluye números telefónicos, identidades de Facebook, nombres completos, ubicaciones, fechas de nacimiento y direcciones de correo electrónico.

El primero en descubrir la publicación de la base de datos fue Alón Gal, director de tecnología de la firma de inteligencia sobre ciberdelincuencia Hudson Rock, quien consideró, según el portal, que los datos filtrados podría proporcionar información valiosa a los ciberdelincuentes para hacerse pasar por los usuarios o estafar a los mismos.

¿Cómo saber si están mis datos?

Por el momento, Try Hunt, creador de la base de datos Have I Benn Pwned, es el único sitio web que puede decir su tu correo figura en esta enorme filtración. Para ello debes acceder a la página y colocar el correo electrónico que tienes registrado en Facebook. Si aparece la leyenda: 'Good news — no pwnage found!', quiere decir que los datos de cuenta no han sido filtrados.

Imagen: Captura de pantalla de Have I Benn Pwned.

Por años, Facebook ha tratado de resolver los problemas de seguridad de datos. En 2018, el gigante de las redes sociales inhabilitó una función que permitía a los usuarios buscar a otros mediante número telefónico, luego que se revelara que la firma de servicios políticos Cambridge Analytica había tenido acceso a información de hasta 87 millones de usuarios de Facebook sin el consentimiento ni conocimiento de esas personas.

En diciembre de 2019, un investigador de seguridad ucraniano informó haber encontrado una base de datos con los nombres, números telefónicos e identidades de más de 267 millones de usuarios de Facebook —casi todos en Estados Unidos— en la red abierta de internet. Se desconoce si el actual volcado de datos está relacionado con esta base de datos.

