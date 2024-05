Seguridad en OpenAI está en ‘segundo plano’: asegura Jan Leike

Jan Leike, exlíder de OpenAI manifestó en redes sociales que la seguridad en la empresa de inteligencia artificial (IA) ‘ha pasado a segundo plano’.

Leike fue el encargado de dirigir el equipo de ‘Superalineamiento’ de OpenAI con apoyo de Ilya Sutskever, uno de los cofundadores de la compañía.

A pesar de tener un buen puesto, informó su renuncia en la plataforma X (antes Twitter).

A través de un ‘hilo’, reveló que decidió unirse a la empresa con sede en San Francisco, Estados Unidos, ya que pensó que sería el lugar más adecuado para realizar investigaciones sobre la inteligencia artificial.

“Dejar este trabajo ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, porque necesitamos urgentemente descubrir cómo dirigir y controlar sistemas de inteligencia artificial mucho más inteligentes que nosotros”. “Me uní porque pensé que OpenAI sería el mejor lugar del mundo para realizar esta investigación. Sin embargo, he estado en desacuerdo con el liderazgo de OpenAI sobre las prioridades centrales de la compañía durante bastante tiempo, hasta que finalmente llegamos a un punto de ruptura”.

I joined because I thought OpenAI would be the best place in the world to do this research.



However, I have been disagreeing with OpenAI leadership about the company's core priorities for quite some time, until we finally reached a breaking point. — Jan Leike (@janleike) May 17, 2024

Leike recalcó que OpenAI ‘tiene una enorme responsabilidad para con la humanidad’, especialmente ante la creación de ‘máquinas más inteligentes que los seres humanos’, la cual considera ‘es una tarea intrínsecamente peligrosa’.

Building smarter-than-human machines is an inherently dangerous endeavor.



OpenAI is shouldering an enormous responsibility on behalf of all of humanity. — Jan Leike (@janleike) May 17, 2024

En una de sus publicaciones, el exlíder de OpenAI declaró que a pesar de cortar lazos con la empresa, aún siente aprecio por cada uno de los integrantes de su equipo y les agradeció por todas las cosas que lograron juntos.

“Amo a mi equipo. Estoy muy agradecido por la gran cantidad de personas maravillosas con las que trabajé, tanto dentro como fuera del equipo de superalineación. OpenAI tiene muchísimo talento excepcionalmente inteligente, amable y eficaz”, comentó en X.

I love my team.



I'm so grateful for the many amazing people I got to work with, both inside and outside of the superalignment team.



OpenAI has so much exceptionally smart, kind, and effective talent. — Jan Leike (@janleike) May 17, 2024

Con información de AP y redes sociales