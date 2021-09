'Sin tiempo para morir': Land Rover presenta versión inspirada en el agente 007

El fabricante británico de automóviles Land Rover ha presentado una versión especial de su vehículo todoterreno Defender V8, diseñado para conmemorar el papel de los diferentes modelos de coches de esa compañía en la nueva película de la saga 'James Bond: 'Sin tiempo para morir', protagonizada por el actor Daniel Craig.

Se trata del Land Rover Defender V8 Bond Edition, que se lanza en edición limitada con tan solo 300 unidades para todo el mundo. Estará disponible en una versión de carrocería (90) de tres puertas y otra (110) de cinco puertas.

The #LandRover #DEFENDER V8 Bond Edition. Created with an unstoppable and exclusive design by Land Rover SV Bespoke to celebrate Defender’s role in the new @007 film, #NoTimeToDie, in cinemas September 30. Explore: https://t.co/4O4WbqJjEX #NewDefender #JamesBond pic.twitter.com/bootgX4eb8