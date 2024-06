Sonda Voyager 1 vuelve a comunicarse con la Tierra

La sonda espacial Voyager 1 de la NASA, la nave más lejana de la Tierra, ha vuelto a enviar datos científicos, ofreciendo un nuevo impulso a la exploración espacial.

Los cuatro instrumentos de la Voyager 1 funcionaron de nuevo tras un fallo informático ocurrido en noviembre, según informó la NASA en sus redes sociales.

En abril, el equipo de la misión recibió datos significativos por primera vez desde el problema, y recientemente ordenaron a la sonda que reiniciara sus estudios del entorno.

Desde su lanzamiento en 1977, la Voyager 1 ha emprendido un viaje adentrándose en el espacio interestelar, la vasta región entre los sistemas estelares. En su travesía, la sonda ha realizado descubrimientos importantes, como la identificación de un delgado anillo alrededor de Júpiter y varias lunas de Saturno.

Sus instrumentos están equipados para medir ondas de plasma, campos magnéticos y partículas energéticas, proporcionando datos cruciales para nuestra comprensión del universo.

En la actualidad, la Voyager 1 se encuentra a más de 24.140 millones de kilómetros de la Tierra. Su nave gemela, la Voyager 2, también se encuentra en el espacio interestelar, a más de 19.310 millones de kilómetros del planeta.

Ambas sondas siguen enviando datos valiosos, aunque con creciente dificultad debido a la disminución de sus fuentes de energía y otros desafíos técnicos.

We’re back, baby!



Our Voyager 1 spacecraft is conducting normal science operations for the first time since November 2023. All four instruments – which study plasma waves, magnetic fields, and particles – are returning usable science data.