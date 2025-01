SpaceX analiza causa de exposición del cohete Starship.

SpaceX considera que un incendio fue la causa del fallo que sufrió su cohete Starship durante su último vuelo de prueba, en el que se registró la caída de escombros en llamas cerca del Caribe.

Elon Musk, director de la compañía, señaló que la primera hipótesis apunta a una filtración de combustible que habría incrementado la presión en la cavidad sobre el cortafuegos del motor. Esto habría generado un incendio que llevó a la desintegración de la nave espacial.

La compañía anunció que llevará a cabo una investigación en coordinación con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

El Starship, considerado el cohete más grande y potente del mundo con una altura de 121.9 metros, despegó desde el sur de Texas el jueves en la tarde. Durante la misión, el propulsor logró regresar a la plataforma de lanzamiento, donde fue capturado por brazos mecánicos gigantes.

Sin embargo, mientras la nave continuaba su ascenso, los motores comenzaron a apagarse de manera progresiva hasta que la comunicación se perdió ocho minutos y medio después del despegue.

Poco después, un video grabado desde las Islas Turcas y Caicos mostró restos del cohete cayendo en llamas desde el cielo, lo que llevó a desviar vuelos en la zona para evitar incidentes.

“WTF is that”



Another angle of Space X debris crashing back down to Earth.



Elon Musk has since explained how the explosion/crash happened….. pic.twitter.com/9gYj4RsBcJ