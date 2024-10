SpaceX lanza el cohete Starship y logra atrapar el propulsor en la plataforma

El domingo, SpaceX marcó un nuevo hito en la ingeniería espacial al lanzar su enorme cohete Starship en una ambiciosa prueba de vuelo. Lo más impresionante del día fue que, por primera vez, la compañía atrapó con brazos mecánicos el propulsor de la primera fase al momento de su retorno, tras haber despegado desde la misma plataforma en la que aterrizó minutos después.

Con casi 121 metros de altura, el Starship despegó al amanecer desde la base de Boca Chica, en el sur de Texas, cerca de la frontera con México. Como en pruebas anteriores, el cohete trazó su curso sobre el Golfo de México, pero a diferencia de sus predecesores, esta vez la primera fase fue recuperada exitosamente. Este logro fue posible gracias a los enormes brazos metálicos de la torre de lanzamiento, conocidos como "palillos chinos", que atraparon el propulsor de 71 metros de altura tras su descenso controlado.

Starship’s fifth flight test lifted off with our most ambitious test objectives yet as we work to demonstrate techniques fundamental to Starship and Super Heavy’s fully and rapidly reusable design.



And on our first try, Mechazilla caught the booster → https://t.co/hibmw2lVv1 pic.twitter.com/2KFm88fQPf