Spotify anunció que despedirá al 17% de su fuerza laboral global en un intento por reducir costos al tiempo que se enfoca en volverse rentable. Se trata de la tercera ronda de ceses del servicio de música en streaming este año.

En un mensaje a los empleados publicado en el blog de la compañía el lunes, el director ejecutivo Daniel Ek indicó que la eliminación de puestos de trabajo forma parte de una “reorientación estratégica”.

La publicación no especificó cuántos empleados perderán su trabajo, pero un portavoz confirmó que asciende a unas mil 500 personas.

Spotify había utilizado financiación barata para expandir el negocio e “invirtió considerablemente” en empleados, contenido y marketing en 2020 y 2021, según la publicación del blog.

NEW: Spotify plans to cut about 17% of its staff, CEO Daniel Ek says. https://t.co/qyrUmmLwq7