Spotify lanza lista de reproducción especial para tu mascota

Agencia

MÉXICO.- Spotify sabe que, al igual que cualquiera de nosotros, los perros y las mascotas son de gran importancia.

Si bien ya te habíamos mostrado una lista de reproducción diseñada específicamente para poner feliz a tu «lomito», ahora Spotify lanzó un servicio de reproducción musical para animales y un podcast para que puedan estar tranquilos cuando estén a solas en casa.

«Pet Playlist permite a los usuarios de Spotify generar listas de reproducción personalizadas basadas en los gustos musicales de los propietarios, el tipo de animal y su carácter», señaló el servicio de streaming.

De momento, la plataforma permite crear listas de reproducción para perros, gatos, hámsters, pájaros e iguanas.

Esto quiere decir que Spotify lanzó una nueva categoría de listas de reproducción para mascotas, en las que se incluyen hasta 30 canciones personalizadas en función de la forma de ser del animal. La decisión de Spotify se basa en que el 79% de los usuarios asegura que, en algún momento, puso música a sus mascotas, además de que el 84% confirmó que a ellas les encanta escuchar.

Did you know 69% of pet owners sing to their pets? TBH, we’re not that surprised. These stats are barking good. 🐶 #SpotifyPets https://t.co/k2XmzrUlch