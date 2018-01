¡Entérate! Spotify fue demandado por millones de dólares

Agencia

MÉXICO.- El servicio de música en streaming Spotify fue demandado la semana pasada por Wixen Music Publishing Inc por supuestamente usar miles de canciones, entre ellas algunas de Tom Petty, Neil Young y The Doors, sin una licencia ni compensación para la editorial musical.

Wixen, que controla en forma exclusiva las licencias de canciones como “Free Fallin” de Tom Petty, “Light My Fire” de Los Doors, “Good Thing” de Weezer y temas de cantantes como Stevie Nicks, busca una indemnización de al menos mil 600 millones de dólares junto con medidas cautelares.

Spotify no logró obtener una licencia directa u obligatoria de Wixen que le permitiera reproducir y distribuir las canciones, dijo Wixen en la demanda presentada ante una corte federal de California.

Wixen también sostiene que Spotify subcontrató su trabajo a una tercera parte, el proveedor de licencias y servicios de regalías Harry Fox Agency, que estaba “mal equipado para obtener todas las licencias mecánicas necesarias”.

En mayo, la compañía con sede en Estocolmo acordó pagar más de 43 millones de dólares para resolver una demanda colectiva en la que se la denunció por no pagar regalías por algunas de las canciones que pone a disposición de sus usuarios.

El valor de Spotify, que planea una salida a bolsa este año, ha crecido alrededor de un 20 por ciento a por lo menos 19 mil millones de dólares en los últimos meses.

Con información del portal de noticias Milenio

