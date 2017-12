Agencia

ESTADOS UNIDOS.- En OnePlus siempre han presumido de ser diferente al resto, y con la nueva edición limitada de su OnePlus 5T no iban a ser menos.

El lado oscuro

La marca va a lanzar una edición especial Star Wars que encartará a todos aquellos fans de la saga, siempre y cuando estén del lado del imperio. Y es que el teléfono cuenta con algunos acabados de color rojo presentes en logo de Star Wars colocado en la parte trasera del terminal o en el botón de encendido, muy acordes con la tonalidad del lado oscuro de la fuerza, mencionó Engadget en su portal web.

También te puede interesar: ¡Top cinco del contenido más descargado en Google!

El terminal, que no presenta ningún cambio en las especificaciones internas, se lanzará oficialmente en La India el próximo 14 de diciembre coincidiendo con la semana del estreno de la nueva entrega de la saga, Star Wars: The Last Jedi. Algo que sí podría incluir como novedad es algún tipo de personalización a nivel de software, ya que en la imagen se puede ver un fondo de pantalla con la imagen de un Stormtrooper.

Características del terminal

El equipo OnePlus 5T cuenta con una pantalla de 6 pulgadas con un panel Amoled, pero tranquilo, el tamaño del equipo no se ve comprometido por el de su pantalla, y es que prácticamente no tiene borde alguno.

El panel Amoled que incorpora, tiene una resolución de 2.560 x 1.080 píxeles, con 401 ppp, lo que nos promete una definición excelente, además de negros muy profundos.

Su procesador es un Qualcomm Snapdragon 835 con 8 núcleos, acompañado de 6 u 8 Gb. de ram, según sea la versión del equipo. Incorpora el sistema operativo Android más actual, el 7.1.1 Nougat y puedes encontrar con las capacidades de 64 o 128 Gb.

También te puede interesar: Se cumplen 25 años del primer mensaje de texto en el mundo

¿Debería comprarlo?

Aunque el OnePlus 5T sorprende con sus características, diseño y precio (al menos en Estados Unidos), no es el único terminal de la compañía que compite por ser el insignia de la marca.

Como hemos visto en los últimos meses, el mercado Android se ha inundado de revisiones de viejos smartphones o equipos con ligeras diferencias entre unos y otros, este es el caso del equipo, casi al mismo precio se encuentra su 'hermano' OnePlus 5, ¿en qué se diferencian?, aquí te lo resumimos:

Mejor aprovechamiento de la parte frontal: más pantalla, gracias a la reubicación del lector de huella a la parte trasera. Reconocimiento facial Doble cámara

Ahora que conoces las diferencias y este nuevo diseño da tu opinión, ¿vale la pena el modelo 5T?, ¿el lado oscuro es lo suficientemente 'cool' como para adquirirlo? Si ya tienes el equipo, ¿valdría la pena este nuevo diseño?