Steve Wozniak, cofundador de Apple, es hospitalizado en CDMX

Steve Wozniak, cofundador de Apple, tuvo que ser internado en el Hospital ABC de la Ciudad de México, reportó TMZ.

El empresario de 73 años, estaba de visita en la capital del país ya que tenía programado participar en el World Business Forum (Wobi).

El medio estadounidense indicó que Wozniak habría sufrido vértigo después de comentarle a su esposa que se sentía "extraño".

Por su parte N+ aseguró que, según con el parte médico, habría sufrido un evento vascular cerebral isquémico.

"Woz" se encuentra en el área de emergencias del ABC, pero se le reporta como estable y le realizarán más pruebas médicas.

También, se está analizando si lo trasladan a Estados Unidos para recibir tratamiento adicional.

A principios de este 2023 cofundador de Apple estuvo envuelto en una polémica al señalar que Elon Musk no está a la altura como empresario de su difunto socio Steve Jobs.

"Los puse en la categoría de quien tiene la capacidad de comunicarse y querer ser una persona importante y 'un líder de culto'", declaró Woz en el programa de entrevistas Squawk Box de CNBC.

Sin embargo, quien creó las primeras computadoras Apple junto con Jobs a fines de la década de 1970, consideró que Musk se maneja sin honestidad.

"Mi vida se ha basado en la honestidad total", enfatizó Wozniak.

Indicó que se trata de no esconder las cosas, de no inventarlas, de no hacerse pasar como el mejor...

"(Pero ese sentido de) honestidad desaparece cuando miras a Elon Musk y Tesla" señaló.

Wozniak indicó que todavía está resentido por la compra de un Tesla en el 2016, pues Musk lo engañó a él y a su familia haciéndoles creer que el automóvil pronto sería completamente autónomo.

Refirió que incluso ha invertido unos 50 mil dólares para actualizar las cámaras y los sensores del vehículo y ni así el auto tiene la capacidad para conducirse como se lo prometieron.

#ÚltimaHora: Steve Wozniak, cofundador de Apple, fue hospitalizado esta tarde en un nosocomio de la CDMX; el empresario se encuentra estable. #LasNoticiasDeFOROtv con @betoblizzard | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/PgWPcylrCc — Foro_TV (@Foro_TV) November 8, 2023

#ÚLTIMAHORA | Steve Wozniak, uno de los creadores de Apple, ha sufrido un evento cerebrovascular por lo que fue ingresado al hospital ABC de #CDMX; es reportado como estable pic.twitter.com/kzV2k47cBk — Azucena Uresti (@azucenau) November 8, 2023

Con información de Reforma.