¡Wow! Las 'Stories' están llegando a Netflix

CIUDAD DE MÉXICO.- El tirón de las historias efímeras continúa. Tal es su éxito que dentro de poco llegarán las previews de Netflix. El servicio de streaming estrenará próximamente una nueva característica en las aplicaciones móviles. Concretamente, las Vistas previas de Netflix estarán disponibles en abril primero para iOS y después para Android.

De acuerdo con información del portal de noticias Computer Hoy, como ha adelantado la compañía, se trata de un nuevo servicio que servirá para que los usuarios puedan encontrar el contenido que les interesa de manera más fácil y rápida en sus smartphones. Para ello no será necesario visualizar uno por uno los tráileres para saber si nos interesa o no una serie o una película. No, con las previews de Netflix será aún más fácil. Te contamos como funciona este nuevo servicio para móviles.

Como estamos en plena ola de contenido efímero y de consumirlo desde nuestros smartphones, seguro que si has leído hasta aquí te haces una ligera de hacia dónde pueden ir los tiros. Siguiendo la estela de las precursoras de este movimiento, las historias de Instagram y de Snapchat, ahora en este servicio de streaming encontraremos algo muy similar: una réplica de historias en Netflix con las vistas previas.

¡Próximamente Netflix lanzará una función de previews de sus producciones al estilo de las historias de Instagram! #NetflixLabs pic.twitter.com/MGrGy6rZWS — FayerWayer (@fayerwayer) 7 de marzo de 2018

Desde aquí, el propio usuario irá deslizando el dedo - como hace en las Stories de Instagram - para pasar de unas a otras. En caso de que una sea de su interés, bastará con tocar sobre la misma para visualizar el video. La idea, según la compañía, es que estas vistas previas de Netflix sean un paso previo, una previsualización del contenido final.

En la parte inferior podemos elegir qué hacer con este contenido: añadirlo a nuestra lista, reproducir directamente o conocer más información sobre el mismo.