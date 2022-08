El gato virtual de la nueva sensación de los videojuegos “Stray” no solo se desliza por tuberías oxidadas, salta sobre lodo no identificado y decodifica pistas en una ciudad aparentemente abandonada. El audaz héroe naranja atigrado también ayuda a los gatos del mundo real.

Gracias a las plataformas de recaudación de fondos en línea, los jugadores juegan “Stray” mientras transmiten en vivo para que el público recaude dinero para refugios de animales y otras organizaciones benéficas relacionadas con los gatos.

Annapurna Interactive, el editor del juego, también promocionó “Stray” al ofrecer a dos agencias de adopción y rescate de gatos copias del juego para rifar y alquilar un café para gatos en Nueva York.

Transmitir un juego en vivo por streaming para beneficencia no es algo nuevo, pero la resonancia que “Stray” encontró rápidamente entre los amantes de los gatos es inusual. Fue el cuarto juego más visto y transmitido el día de su lanzamiento en Twitch, dijo la plataforma de streaming.

Los espectadores observan cómo los jugadores conducen al felino aventurero a través de un viejo paisaje industrial haciendo cosas normales de gatos:

- Equilibrarse en barandillas

- Caminar sobre teclados

- Tirar cosas de los estantes

Todo esto con la intención de resolver acertijos y evadir enemigos.

Alrededor del 80% del equipo de desarrollo del juego son “dueños de gatos y amantes de los gatos”, y un gato callejero naranja de la vida real, así como sus propias mascotas, ayudaron a inspirar el juego, dijo un creador.

