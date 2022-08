El streaming cambió la forma de ver la televisión y desde junio de 2022 el uso del cable bajó un 2%, lo que supuso una pérdida de 0.7 puntos de share.

Nielsen, la empresa americana de información, datos y medición de mercado, reveló que en medio de la ralentización de los nuevos contenidos en la televisión tradicional y la reducción de la programación deportiva, el streaming se hizo con la mayor cuota de audiencia de la televisión en julio, por primera vez tras cuatro meses consecutivos de alcanzar nuevos máximos de audiencia.

Por ello, el número de espectadores de streaming en un mes determinado superó al de la televisión abierta, pero es la primera vez que también supera al de la televisión por cable.

Afirmó que además de conseguir la mayor cuota de audiencia durante el mes, "el público vio una media de 190 mil 900 millones de minutos de contenido en streaming a la semana, superando con creces los 169 mil 900 millones de minutos que el público vio durante el periodo de bloqueo por la pandemia en abril de 2020” .

"Excluyendo la semana del 27 de diciembre de 2021, las cinco semanas de julio de 2022 representan las semanas de mayor volumen de streaming registradas" , según las mediciones de Nielsen.

Aparte de los cambios en las cuotas de audiencia, el uso total de la televisión durante el mes fue prácticamente idéntico al de junio, así como al de julio de 2021.

Las tendencias siguen poniendo de manifiesto que, manteniendo constantes otras variables, los estadounidenses están ampliando su consumo de streaming y las plataformas que utilizan.

Crecimiento del Streaming

Nielsen mencionó que en general, el uso del streaming creció un 3.2% respecto a junio. En términos interanuales, el volumen de streaming aumentó un 22.6%, aumentando su cuota de uso en 6,5 puntos. En julio, Prime Video, Hulu, Netflix y YouTube volvieron a alcanzar nuevas cotas.

Netflix ganó un 8% de cuota, impulsado por los casi 18 mil millones de minutos de Stranger Things que vieron los espectadores, complementados por los casi 11 mil millones de minutos de visionado combinado de Virgin River y The Umbrella Academy.

Las películas

"El hombre gris" y "La bestia del mar" aportaron más de 5 mil millones de minutos. El récord de cuota de Hulu se vio favorecido por la nueva temporada de Solo asesinatos en el edificio y El oso, que combinaron 3 mil millones de minutos vistos. La cuota de 3.0 de Amazon Prime Video fue impulsada por la nueva serie The Terminal List y los nuevos episodios de The Boys, que sumaron más de 8 mil millones de minutos de visionado. La difusión, con un 21.6% de cuota de televisión, disminuyó un 3.7% en volumen en comparación con el mes pasado, lo que representa una caída de 0.8 puntos de share.

Comportamiento de los espectadores

En términos interanuales, Nielsen declara que el cambio en el comportamiento de los espectadores es más evidente, ya que el visionado de la televisión descendió un 9,8% para una pérdida de 2.3 puntos de share.

Teniendo en cuenta el final de los playoffs de la NHL y la NBA en junio, la caída del 41% en la visualización de deportes fue un factor en la caída. Con respecto al año pasado, en el que además de la NHL y la NBA había algunos contenidos olímpicos, el descenso fue del 43%.

Desde junio de 2022, el uso del cable bajó un 2%, lo que supuso una pérdida de 0.7 puntos de share.

Desde el pasado mes de julio, el uso del cable bajó un 8.9% y 3.3 puntos de share. El compromiso con los géneros de la televisión por cable se mantuvo bastante estable en julio, siendo los deportes los que registraron el mayor descenso: un 15.4% en el mes y un 34% desde hace un año.