¿Sueles ligar en aplicaciones? Aprende a cuidarte de los ciberdelincuentes

Ciudad de México.- Las aplicaciones de citas como Tinder, Bumble, Grindr y Facebook Parejas no están exentas de delincuentes que las usan para buscar víctimas.

Es así como estafadores, asaltantes y extorsionadores crean perfiles falsos y se hacen pasar por personas que no son para cometer delitos. Si las usas ten en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar sufrir algún delito.

Verifica si es real el perfil

Antes de comenzar a interactuar con un perfil debes verificar que sea legítimo.

Algunas referencias que puedes usar es revisar si la cuenta tiene más de tres fotos y si en ellas aparece el rosto de la persona que dice ser.

También si las locaciones donde fueron tomadas las imágenes corresponden a la ciudad donde dice vivir la persona y si tienen buena calidad, es decir, que no fueron robadas de internet.

Cerciórate que no se haga pasar por algún artista y que en su perfil tenga mensajes insinuantes poco comunes.

Normalmente estos mensajes son ganchos que buscan hacer que las personas se precipiten a un encuentro o que responda a las intenciones de los farsantes.

También toma en cuenta si el perfil ha sido verificado por la propia aplicación. Por ejemplo, en Tinder el símbolo de cuenta verificada es un sello azul con una palomita blanca en el medio.

No entregues datos personales

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, una forma de evitar ser víctimas de ciberdelincuentes en las aplicaciones de parejas es evitando publicar en tu descripción de perfil datos de tu identidad personal, imágenes donde aparezcan tu lugar de trabajo, casa o información de tu familia.

No compartes tus redes sociales si no has conocido a la persona durante algún tiempo y solo usa tu nombre pila, sin apellidos.

Evita compartir fotos íntimas

Si no conoces a la persona con la que estás interactuando será difícil garantizar que puedes confiar en ella. Por lo tanto, es recomendable no compartir “nudes” o fotos íntimas a las que se les pueda dar un mal uso.

También ten cuidado con las fotos que subes a tu perfil. Estas imágenes pueden ser difundidas sin tu consentimiento y provocarte un daño.

Si bien compartir fotos íntimas es castigado por la Ley Olimpia, será complicado señalar a la persona que está cometiendo el delito si no sebe quién está detrás de este perfil.

¡Cuidado con los favores!

Si la persona con la que estás hablando te pide que le preste o que le transfieras dinero ¡Aguas! Inventar una historia y pedir ayuda es un método que pueden usar lo farsantes para estafar.

Es importante que también protejas tu información financiera. No compartas datos de tus cuentas bancarias, información de tus tarjetas y evita hablar de tus ganancias, ya que esto podría llevarte a ser víctima de algún delito.

Ten la primera cita en un lugar público

Antes de salir al encuentro es importante que avises a una persona de confianza a qué lugar vas y en qué punto exacto te verás con la persona.

Durante la cita es importante que mantengas comunicación con amigos cercanos y familiares. Diles a qué lugar vas y si te mueves de sitio avísales.

Si puedes, comparte tu ubicación en tiempo real con alguien de tu confianza que pueda reaccionar en casa de que necesites ayuda.

Denuncia los perfiles falsos

En todas las grandes aplicaciones de citas (Tinder, Bumble, Badoo, Grindr) se puede denunciar los perfiles falsos. Normalmente se pueden reportar en el apartado de Opciones, casi siempre identificado con un símbolo de tres puntos verticales, el cual aparece junto al perfil de la persona.

Si no está disponible este botón, dirígete al aparatado de Configuración y revisa donde está la opción de denunciar un perfil falso, ofensivo o que incumpla las normas de convivencia.

