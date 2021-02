'Super follows': El servicio que te permitirá cobrar a tus seguidores en Twitter

Ciudad de México.- Twitter está buscando nuevas maneras de atraer usuarios y más dinero, ya que ha dado a conocer que lanzará un nuevo modelo de suscripción. Bajo el nombre "Super follows" el servicio permitirá a los usuarios obtener ingresos de sus seguidores ofreciendo contenido exclusivo.

La compañía acaba de compartir los primeros detalles sobre su primer producto de pago que, según se sabe, combinará las tendencias que ya exalta en su plataforma con nuevas características como un boletín informativo y salas de chat de audio.

En las capturas de pantalla compartidas por Twitter se puede ver una función que permite a los usuarios suscribirse a las cuentas de sus creadores favoritos a cambio de ciertas ventajas incluyendo "contenido exclusivo", "boletines informativos para suscriptores", "acceso a la comunidad", "ofertas y descuentos" y una "insignia” que los identificará como un apoyo para las cuentas.

¿Cuánto costará ‘Super follows’?

Sobre el precio, en el evento Twitter compartió que el costo mensual será de 4.99 dólares por mes, es decir unos 104 pesos. Aunque, habrá que esperar para saber si es el precio final.

Incluso la plataforma de microblogging dijo que también planea explorar una opción de "propina", es decir que sean los propios usuarios los que decidan cuánto pagar. En cualquiera de los casos señaló que proporcionará detalles adicionales en los próximos meses.

one thing we've been really careful about with scheduling is keeping that casual, intimate vibe. you want your guests to show up, but don't want it to feel like more meetings or a conference.



maybe we add constraints to start: you can only schedule one space at a time? pic.twitter.com/Psb3AgZDax